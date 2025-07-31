Россиянин собирал в Мариуполе данные для иностранной разведки

В ДНР осудили мужчину шпионившего за российскими войсками

В ДНР осудили мужчину шпионившего за российскими войсками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Он признан виновным по статьям 276 («Государственная измена») и 275 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 года 18-летний Александр Сыров, являясь гражданином Украины, находился в Мариуполе и в одном из мессенджеров установил контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины.

По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы с координатами размещения военной техники и личного состава российских войск. Осенью 2023-го после получения гражданства РФ он продолжил передавать информацию сотруднику украинской разведки. Эти данные могли быть использованы против Вооруженных сил России и других войск, принимающих участие в вооруженном конфликте.

Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двоих россиян за листовки с антироссийскими лозунгами.