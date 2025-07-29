ФСБ задержала двоих россиян за листовки с антироссийскими лозунгами

В Новосибирской области ФСБ задержала 2 мужчин за антироссийские листовки

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за листовки с антироссийскими лозунгами. Об этом пишет «Интерфакс».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям 205.2 («Пропаганда терроризма») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Их арестовали.

По версии следствия, молодые люди действовали с 2023 года — они расклеивали антироссийские листовки в общественных местах региона, а также расписывали стены граффити с пропагандой террористической деятельность незаконного вооруженного формирования. На граффити была ссылка на сайты запрещенной в России украинской террористической организации.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали предпринимателя, призывавшего в интернете ударить ракетами по Крымскому мосту.

