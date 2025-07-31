Россиянка стала жертвой смертельного избиения из-за пагубной привычки

На Кубани перед судом предстанет мужчина, избивший жену до смерти из-за алкоголя

В Краснодарском крае перед судом предстанет 60-летний житель станицы Новопластуновской, избивший жену до смерти из-за ее пагубной привычки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 17 июня мужчина в гостях у знакомых поссорился с женой, потому что она злоупотребляла алкоголем. Во время конфликта супруг нанес женщине удары кулаком по голове и телу. Полученные ею повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Россиянин признал вину, его взяли под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мужчину за угон машины скорой помощи.