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18:38, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянка стала жертвой смертельного избиения из-за пагубной привычки

На Кубани перед судом предстанет мужчина, избивший жену до смерти из-за алкоголя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: dourleak / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае перед судом предстанет 60-летний житель станицы Новопластуновской, избивший жену до смерти из-за ее пагубной привычки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 17 июня мужчина в гостях у знакомых поссорился с женой, потому что она злоупотребляла алкоголем. Во время конфликта супруг нанес женщине удары кулаком по голове и телу. Полученные ею повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Россиянин признал вину, его взяли под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали мужчину за угон машины скорой помощи.

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