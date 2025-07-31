В России мигрантов предложили обязать верифицироваться на сайтах знакомств

Даванков предложил обязать мигрантов верифицироваться на сайтах знакомств

Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил обязать мигрантов в России верифицироваться на сайтах знакомств. Свою инициативу он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает «360».

Парламентарий в обращении упомянул, что система открывает возможности для верификации иностранцев, в том числе в сфере интернет-платформ и онлайн-коммуникаций.

«Несмотря на то что не ведется статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, в сочетании с ростом преступности среди иностранных граждан проблема требует регулирования в целях защиты российских граждан», — объяснил Даванков.

Депутат подчеркнул, что отсутствие обязательной идентификации на платформах создает условия для психологического давления, вымогательства, мошенничества и других преступлений.

Ранее сообщалось, что Мособлдума ограничила выделение земельных участков семьям мигрантов.

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