В столице начались бесплатные тренировки по бегу на площадках проекта «Лето в Москве»

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бегу на 20 городских площадках

В рамках проекта «Лето в Москве» на 20 площадках столицы проходят бесплатные тренировки по бегу для горожан. Занятия организованы проектом «Мой спортивный район» и включают различные виды тренировок — темповые, интервальные и восстановительные.

Беговые занятия доступны для москвичей старше 18 лет с любым уровнем подготовки — от новичков до тех, кто готовится к массовым забегам. Тренировки проводятся профессиональными инструкторами, которые помогают поставить технику бега, подобрать оптимальный темп и научить правильному восстановлению после нагрузок.

Занятия проходят по установленному графику: по вторникам и средам с 19:30 до 20:30, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. На флагманской площадке в спортивном комплексе «Лужники» дополнительно организованы тренировки по четвергам в те же часы.

Тренировочные площадки расположены во всех округах столицы, включая парк «Сокольники», «Лужники», Битцевский лес, «Северное Тушино» и другие популярные места отдыха москвичей. Полный список площадок с адресами доступен на сайте проекта «Мой спортивный район».

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на выбранную тренировку через сайт проекта. Организаторы рекомендуют приходить на занятия в удобной спортивной одежде и обуви, а также иметь с собой воду.

Бег остается одним из самых популярных и доступных видов физической активности, который способствует укреплению здоровья, улучшению иммунитета и психоэмоционального состояния. Проект «Лето в Москве» во второй раз объединяет спортивные, культурные и благотворительные мероприятия по всему городу, большинство из которых можно посетить бесплатно.

