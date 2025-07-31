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17:01, 31 июля 2025Силовые структуры

Задержанный российскими спецслужбами диверсант получил приговор

В Воронеже мужчина получил 17 лет за попытку диверсии и госизмену
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Воронеже суд приговорил задержанного российскими спецслужбами 26-летнего диверсанта Андрея Василенко к 17 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Покушение на диверсию, совершенное организованной преступной группой») и статье 281.2 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»). Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, в марте 2024 года фигурант стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб. По их заданию он собирал данные об объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенные в Воронеже и передавал их. Кроме того, он прошел обучение для осуществления диверсий. Затем, вместе с соучастниками, он купил необходимые для поджога средства, а когда он приехал к выбранному для диверсии месту, его задержали правоохранители.

Ранее ФСБ показала видео с задержанием россиянина, который готовился установить самодельную взрывчатку для того, чтобы по заданию украинского куратора подорвать энергообъект.

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