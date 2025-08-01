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05:46, 1 августа 2025Путешествия

Иностранец узнал о панельных домах в России и сравнил их с тюрьмами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иностранец из Гватемалы узнал о жизни в панельных домах в России и сравнил их с тюрьмами. Своим мнением он поделился в беседе с тревел-блогершей Мариной Ершовой, материал опубликован в ее личном блоге на платформе «Дзен».

Мужчина по имени Хосе был шокирован тем, что в некоторых регионах страны температура воздуха может опускаться до минус 30 градусов и ниже. Он заметил, что жизнь в России похожа на экстремальный спорт. Не меньше Хосе удивился «панельным муравейникам». «Это как жить на рынке!» — цитирует Ершова его слова.

Ранее эта же блогерша рассказала, что боится возвращаться в Россию из-за соотечественников, которые следят за ее поездками в социальных сетях. Она призналась, что теперь понимает тех людей, которые не хотят приезжать на родину после поездок за рубежом.

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