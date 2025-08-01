Муж телезвезды случайно прошел без трусов перед камерой во время записи ее бьюти-видео

Муж английской телезвезды Кэролайн Стэнбери случайно прошел в откровенном виде перед камерой во время записи ее бьюти-видео. На соответствующий YouTube-ролик обратило внимание издание Page Six.

Звезда реалити-шоу «Леди Лондона» и «Настоящие домохозяйки Дубая» сняла ролик, где делилась своими секретами красоты. Так, она позировала, сидя в гостиной на диване.

При этом в один из моментов позади знаменитости появился ее супруг — бывший игрок испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Карральо. Мужчина оказался в кадре без трусов и наклонился, продемонстрировав обнаженные ягодицы. Затем спортсмен взял телефон и удалился.

В июне американский легкоатлет Крейг Робинсон случайно оголил гениталии во время забега с препятствиями.