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10:32, 1 августа 2025Забота о себе

Мужчина проигнорировал головную боль и остался парализован

Metropoles: Британец неделю игнорировал головную боль и остался парализован
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Житель Великобритании Гарет Бэйли на протяжении недели игнорировал головную боль и в конечном итоге остался парализован. Об этом сообщает издание Metropoles.

Мужчина рассказал, что списывал головную боль на стрессовый период в жизни, поэтому игнорировал ее до тех пор, пока в какой-то момент она не стала настолько невыносимой, что начала мешать работе. Однажды британец потерял сознание прямо на рабочем месте, после чего его доставили в больницу.

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Врачи диагностировали у Бэйли инсульт, из-за которого у него развился синдром запертого человека — пациент с этим заболеванием парализован, но находится в сознании. В настоящее время мужчина проживает в доме престарелых, где проходит реабилитацию, но в скором времени он планирует вернуться домой.

Ранее у британки Марли Гарнрайтер рак диагностировала нейросеть. Причем произошло это за год до обнаружения заболевания врачами.

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