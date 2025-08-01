Мужчина проигнорировал головную боль и остался парализован

Metropoles: Британец неделю игнорировал головную боль и остался парализован

Житель Великобритании Гарет Бэйли на протяжении недели игнорировал головную боль и в конечном итоге остался парализован. Об этом сообщает издание Metropoles.

Мужчина рассказал, что списывал головную боль на стрессовый период в жизни, поэтому игнорировал ее до тех пор, пока в какой-то момент она не стала настолько невыносимой, что начала мешать работе. Однажды британец потерял сознание прямо на рабочем месте, после чего его доставили в больницу.

Врачи диагностировали у Бэйли инсульт, из-за которого у него развился синдром запертого человека — пациент с этим заболеванием парализован, но находится в сознании. В настоящее время мужчина проживает в доме престарелых, где проходит реабилитацию, но в скором времени он планирует вернуться домой.

Ранее у британки Марли Гарнрайтер рак диагностировала нейросеть. Причем произошло это за год до обнаружения заболевания врачами.