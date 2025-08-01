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16:24, 1 августа 2025Силовые структуры

При разработке схем дорожного движения из бюджета украли почти сотни миллионов рублей

В Краснодарском крае пройдет суд над похитителями 64 млн руб. из бюджета
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, среди которых есть руководитель одного из отделов министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, за похищения из бюджета почти сотни миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Они проходят обвиняемыми по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ. Их имущество арестовано. Дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2018 года по 2022 год обвиняемые заключили 40 контрактов с администрациями муниципальных образований Краснодарского края на разработку схем дорожного движения. Работу они не выполняли, а деньги за нее получили. Своими действиями фигуранты нанесли ущерб бюджету в размере 64 миллионов рублей. Из этих денег они успели легализовать восемь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении сбежавшего бывшего депутата заксобрания Красноярского края возбуждено уголовное дело об отмывании 41 миллиона рублей.

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