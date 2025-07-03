Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 3 июля 2025Силовые структуры

Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

Против красноярского экс-депутата Гольдмана возбудили дело об отмывании ₽41 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В отношении сбежавшего бывшего депутата заксобрания Красноярского края и бизнесмена Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело об отмывании 41 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).

По информации правоохранителей, в период с 2020 по 2023 год Гольдман легализовал деньги, которые похитил у пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад». Он вывел деньги со счетов кооператива под видом займов через подконтрольное общество ООО «Первая заготовительная компания». Таким образом, за это время, он вывел более 41 миллиона рублей.

Ранее, в отношении бывшего депутата было возбуждено второе уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. 1 февраля 2024 года он объявлен в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Настасья Самбурская снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

    На Украине обвинили США в остановке любой военной помощи

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

    Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

    Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости