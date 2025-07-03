Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

Против красноярского экс-депутата Гольдмана возбудили дело об отмывании ₽41 млн

В отношении сбежавшего бывшего депутата заксобрания Красноярского края и бизнесмена Романа Гольдмана возбуждено уголовное дело об отмывании 41 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»).

По информации правоохранителей, в период с 2020 по 2023 год Гольдман легализовал деньги, которые похитил у пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад». Он вывел деньги со счетов кооператива под видом займов через подконтрольное общество ООО «Первая заготовительная компания». Таким образом, за это время, он вывел более 41 миллиона рублей.

Ранее, в отношении бывшего депутата было возбуждено второе уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве. 1 февраля 2024 года он объявлен в международный розыск.

