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12:46, 1 августа 2025Россия

Продававшая контрафакт мигрантка заявила о любви русских к просрочке и попала на видео

Продавщица-мигрантка заявила о любви русских к просрочке и попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Продавщица-мигрантка заявила о любви русских к просрочке и попала на видео. Об этом сообщает Русская община, опубликовавшая в Telegram видеозапись одного из рейдов.

В ходе проведенной активистами проверки был установлен факт продажи контрафактного алкоголя и сигарет в одной из торговых точек. Рейд проводился в Красногорске.

Помимо этого, в продаже были продукты питания с истекшим сроком годности. Когда испорченный товар показали продавщице, она ответила, что «русские кушают» такие продукты.

После приезда силовиков выяснилось, что женщина находилась на территории России нелегально. Теперь ей грозит депортация.

Ранее в Крыму запретили мигрантам заниматься 48 видами деятельности. По словам главы региона Сергея Аксенова, теперь иностранцам на территории республики можно трудоустроиться только в сферах туризма и строительства.

ЖЗЛ
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