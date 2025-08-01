Продажи пива в Германии обвалились

Статбюро ФРГ: Продажи пива в Германии упали до минимума с 1993 года

Продажи пива в Германии упали до минимума с начала наблюдений — с 1993 года. Об обвале показателей со ссылкой на местное статбюро сообщает РИА Новости.

За первую половину 2025 года в стране продали четыре миллиарда миллионов литров. Это на 262 миллиона литров (6,3 процента) меньше, чем за шесть месяцев 2024-го года. В последний раз такие резкие темпы снижения продаж фиксировались во второй половине 2023 года и в первом полугодии 2020 года, во время пандемии коронавируса. Кроме того, экспорт пива за рубеж снизился на 7,1 процента.

Ранее сообщалось, что Германия лишилась статуса одного из пяти крупнейших производителей пенного напитка. Ранее ФРГ находилась на пятом месте, то это место уступила России.

По словам автора отчета Генриха Майера, производство пива в России выросло примерно на 9 процентов, до 9,1 миллиарда литров. В Германии объемы выпуска упали на процент, до 8,4 миллиарда литров.