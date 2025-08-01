Раскрыта судьба выбросившего жену и ребенка из окна многоэтажки россиянина

Выбросившего жену и ребенка из окна москвича отправят на принудительное лечение

Выбросившего из окна многоэтажки жену и ребенка 39-летнего москвича признали невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По информации прокуратуры, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и контролировать их. Фигуранта отправят на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Соответствующее постановление прокуратура утвердила и направила материалы уголовного дела в суд. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В конце августа 2024 года жители одной из столичных многоэтажек вызвали полицию после того, как под окнами дома нашли женщину и младенца без признаков жизни.

Прибывшие силовики штурмом взяли квартиру, где заперся глава семьи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в токсикологическое отделение. Предварительно сначала мужчина выбросил из окна ребенка, а затем — супругу. Мужчина и его жена в момент случившегося были под сильнодействующими веществами.