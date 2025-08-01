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18:25, 1 августа 2025Силовые структуры

Ревнивая пенсионерка решила сжечь сожителя в Запорожской области

В Запорожской области задержана пенсионерка, поджегшая сожителя из-за ревности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Запорожской области зажержана 67-летняя местная жительница, приревновавшая сожителя и решившая его сжечь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе»

По данным канала, пенсионерка приревновала своего жителя, который флиртовал с другими женщинами. Так, во время очередной ссоры, она заперла его на летней кухне, плеснула через дверь бензин и подожгла. Пострадавший выломал себе проход. Он госпитализирован. Врачи диагностировали у него ожог 50 процентов тела.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском мужчина поджег себя на глазах у десяти полицейских, которые хотели его задержать.

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