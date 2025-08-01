Россиянин поджег себя на глазах у полицейских

На Камчатке мужчина поджег себя, чтобы избежать ареста

В Петропавловске-Камчатском мужчина поджег себя на глазах у десяти полицейских, которые хотели его задержать. Об этом пишет Mash.

По данным канала, сначала мужчина пытался поджечь силовиков — с собой у него был похожий на коктейль Молотова предмет. Когда это не удалось, он решил совершить самосожжение. Правоохранители сразу же его потушили и вызвали скорую, которая увезла пострадавшего с ожогами в больницу.

Местного жителя подозревают в расправе. Его уже прозвали «человек с мачете».

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские после инцидента с мужчиной, попытавшимся устроить самосожжение на Красной площади, будут постоянно носить с собой мини-огнетушители.