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11:46, 1 августа 2025Путешествия

Россияне массово устремились на один пляжный курорт страны

Спрос на туры в Геленджик после открытия аэропорта увеличился на 30–40 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Летом 2025 года россияне массово устремились в Геленджик — спрос на туры на этот пляжный курорт страны увеличился на 30–40 процентов после открытия аэропорта. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, несмотря на небольшой номерной фонд Геленджика, недостатка в местах размещения пока не замечено. «На август загрузка отелей курорта составляет порядка 70 процентов, на бархатный сезон — около 50 процентов, но в топовых объектах она заметно выше», — приводит АТОР данные туроператоров.

Аэропорт российского курортного города открылся 10 июля впервые с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.

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