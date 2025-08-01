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09:51, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянин передал Украине данные о ПВО

В Севастополе ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о ПВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего спецслужбам Украины данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина связался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram. По заданию куратора обвиняемый стал фотографировать и снимать на видео объекты ПВО в городе. Он передавал Украине данные о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.

Задержанный уже признал вину. Он обвиняется по статье о госизмене.

Ранее стало известно, что в Москве россиянину Салтыковскому грозит пожизненный срок за госизмену.

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