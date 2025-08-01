Россиянин передал Украине данные о ПВО

В Севастополе ФСБ задержала мужчину, передававшего Украине данные о ПВО

В Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего спецслужбам Украины данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина связался с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram. По заданию куратора обвиняемый стал фотографировать и снимать на видео объекты ПВО в городе. Он передавал Украине данные о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.

Задержанный уже признал вину. Он обвиняется по статье о госизмене.

Ранее стало известно, что в Москве россиянину Салтыковскому грозит пожизненный срок за госизмену.

