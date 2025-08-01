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09:03, 1 августа 2025Из жизни

Украинка нашла под кроватью вонючего незнакомца

The Guardian: Украинка поехала в Токио и нашла незнакомца под кроватью в отеле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jonathan Mueller / Unsplash

Проживающая в Таиланде украинка отправилась в Японию и нашла под кроватью в номере отеля вонючего незнакомца. Свою историю она рассказала The Guardian.

Натали Хоменко поехала в Токио в конце марта. После прогулки по городу девушка вернулась в номер, переоделась, легла на кровать и стала изучать расписание поездов. Вскоре она почувствовала странный неприятный запах. «Пахло дохлым животным, обваленным в сахаре», — описала вонь Хоменко.

Сначала она подумала, что в номере сдохла крыса или предыдущие жильцы оставили какую-то еду. В итоге Хоменко начала искать источник запаха и заглянула под кровать. «Два темных глаза смотрели на меня, моргая в темноте», — поделилась страшными воспоминаниями девушка.

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Неизвестный вылез из-под кровати, перекрыв Хоменко дорогу к двери. По словам украинки, он был очень потным, что, видимо, и было причиной сильного неприятного запаха. Девушка начала кричать, неизвестный тоже закричал, а потом убежал из номера.

Услышав крики, на помощь Хоменко прибежали соседи. Задержать мужчину не удалось. Сотрудники полиции обнаружили под кроватью в номере USB-кабель и аккумулятор. Девушка предположила, что неизвестный хотел установить в ее номере скрытую камеру. В полиции заявили, что найти мужчину, скорее всего, не удастся, так как отель не оборудован камерами наблюдения. Хоменко утверждает, что вернулась домой в Таиланд в состоянии посттравматического расстройства.

Ранее сообщалось, что в США студент вернулся домой спустя месяц и обнаружил там голую незнакомку. Оказалось, что его приятель сдал свою комнату другим людям.

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