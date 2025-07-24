Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 24 июля 2025Из жизни

Студент вернулся домой спустя месяц и обнаружил там голую незнакомку

В США студент вернулся в съемную квартиру и обнаружил там двух незнакомцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Declan Sun / Unsplash

В городе Питтсбург, США, два незнакомца поселились в съемной квартире студента, который уезжал на месяц. Об этом пишет CBS News.

Студент Питтсбургского университета Маверик Крупи рассказал, что снимал двухкомнатную квартиру с приятелем. В июне он на время уехал и, вернувшись домой, не застал соседа на месте. По его словам, зайдя на кухню, он не увидел своих вещей. «Там были новые кастрюли, новые сковородки, свеча», — добавил он.

Как рассказывает Крупи, затем к нему вышла голая женщина лет 35-40. Увидев студента, она начала кричать. Позже он обнаружил в квартире еще одного человека. Оказалось, что, пока Крупи не было, его сосед сдал свою комнату другим людям.

Материалы по теме:
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018

Крупи был уверен, что его права нарушили. Однако адвокаты прочитали подписанный им договор аренды и заявили, что Крупи вряд ли выиграет суд. Согласно документу, он платил не за всю квартиру, а за койко-место. Студенту пришлось смириться с новыми соседями.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии обнаружила в своем доме незнакомца в маске и сняла его на видео. Мужчина сбежал, не попытавшись навредить женщине или обокрасть ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские БПЛА атаковали Сириус. Власти сообщили о попадании по нефтебазе

    Стало известно о переброске учебного полка ВСУ на сумское направление

    В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена военными РФ

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

    Студент вернулся домой спустя месяц и обнаружил там голую незнакомку

    Россиянам рассказали об уловках мошенников при сдаче квартир в аренду

    За людьми научились следить через Wi-Fi

    Пролетевший в Адлере на малой высоте украинский дрон «Лютый» сняли на видео

    Мастерская Федора Конюхова в Москве станет городским музеем

    ВСУ предрекли частую потерю истребителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости