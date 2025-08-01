В России разрешили покупать валюту инвесторам из недружественных стран

Центробанк России разрешил покупать валюту инвесторам из недружественных стран

Центробанк России разрешил покупать валюту инвесторам из недружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничение будет снято для тех граждан, которые придут с новыми инвестициями на российский рынок и будут вкладываться по новым правилам.

Кроме того, иностранным инвесторам стали доступны вклады в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка.

«Согласно указу Президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет «Ин»», — пояснили в ЦБ.

В апреле глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам при решении о покупке валюты следует руководствоваться здравым смыслом. Центробанк, в отличие от многочисленных экспертов, советов по этому поводу не дает.

При этом она отметила, что поведение россиян на валютном рынке, где действует плавающий курс, как правило, подтверждает наличие у них этого здравого смысла.