День ВДВ в 2025 году: суть, история и традиции

Россияне отмечают День Воздушно-десантных войск

Сегодня, 2 августа, в России отмечают день Воздушно-десантных войск (ВДВ). В 2025 году им исполняется 95 лет. «Лента.ру» рассказывает, почему для праздника выбрали именно эту дату, как ее отмечают десантники, как и кого можно поздравить с Днем ВДВ.

Когда отмечают День ВДВ

Праздник приходится на 2 августа, эта дата постоянная. День остается рабочим даже для военных.

В 2025 году дата выпала на субботу, обычный выходной день.

Кого поздравляют с Днем ВДВ

С Днем ВДВ поздравляют тех, кто имеет к этому роду войск непосредственное отношение: действующих военнослужащих, ветеранов, офицеров, курсантов, военных врачей и всех, кто проходил срочную службу в рядах ВДВ.

Численность ВДВ в России Официально количество военнослужащих не приводится. По экспертным оценкам, в 2017 году в ВДВ служили около 45-50 тысяч человек, не считая проходивших срочную службу.



Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

История праздника

Официальной датой рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день солдаты Военно-воздушных сил Московского военного округа впервые десантировались на парашютах на учениях под Воронежем. Участвовали всего 12 человек.

Командование Красной армии сразу поняло, что у десанта есть преимущество перед другими войсками, ведь его можно оперативно перебросить в любую точку фронта, а это открывает новые оперативные возможности.

Уже на следующий год, в 1931-м, в Советском Союзе началось формирование первых специализированных десантных подразделений. А в 1932 году их преобразовали в батальоны особого назначения в составе Военно-воздушных сил.

Фото: Иван Шагин / РИА Новости

Основные задачи ВДВ во время войны: захватывать плацдармы противника;

прикрывать отдельные направления и блокировать попытки прорыва врага;

десантироваться к пунктам управления и узлам коммуникации, захватывать их и удерживать;

уничтожать вражеские десантные группы;

участвовать в операциях по захвату важных предприятий и объектов: например, заводов и АЭС;

захватывать базы противника на море и суше, срывать его планы по формированию и переброске войск.

Еще в 1939 году, до начала Великой Отечественной войны, десантники проявили себя в боевых действиях. Они участвовали в боях на Халхин-Голе — отражали нападение японцев, а затем воевали на полях советско-финской войны 1939-1940 годов.

К июню 1941 года ситуация с оснащением ВДВ была сложной: хотя пять воздушно-десантных корпусов укомплектовали личным составом, их материально-техническое обеспечение оставляло желать лучшего. Особенно тяжелое положение сложилось в западных военных округах — части, дислоцированные в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, находились в стадии формирования. В результате в первые месяцы войны многим десантникам пришлось сражаться в качестве обычной пехоты. Но именно в этот сложный период, в 1941 году, ВДВ окончательно оформились как самостоятельный род войск.

Фото: Иван Шагин / РИА Новости

В годы Великой Отечественной войны десантники проявили себя в ключевых операциях: участвовали в обороне Москвы, героически сражались при форсировании Днепра, внесли значительный вклад в победу на Дальнем Востоке во время маньчжурской стратегической операции.

296 десантников получили звания Героев Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны

После 1945 года боевая история ВДВ продолжилась. Войска участвовали в боевых конфликтах: в 1956 году — при подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии, в 1979-1989 годах — в Афганской войне, в 1990-2000-х — в чеченских кампаниях и приднестровском конфликте. Сегодня десантники продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

Хотя история этого рода войск длинная и богатая, своим официальным праздником он обзавелся только в 2006 году. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Документ установил даты сразу для нескольких праздников, включая День ВДВ.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Символы ВДВ

Флаг

Это официальное знамя, его внешний вид был установлен приказом министра обороны РФ в 2004 году. Знамя представляет собой полотнище голубого цвета с зеленой полосой в нижней части. В центре флага — раскрытый парашют золотого цвета, по обеим сторонам от него — самолеты. Прообразом знамени, учрежденного в 2004 году, стал советский флаг 1955 года — на нем кроме силуэтов парашютиста и самолетов изображена красная звезда.

Эмблема

В 2005 году была официально утверждена эмблема ВДВ, всего их три.

Малая эмблема представляет собой изображение золотой гренады (старинной ручной гранаты) с крыльями.

представляет собой изображение золотой гренады (старинной ручной гранаты) с крыльями. Средняя эмблема — силуэт двуглавого орла с мечом в одной лапе и крылатой гренадой в другой, на груди орла — щит с Георгием Победоносцем (по сути, это герб Вооруженных сил России, только с другими атрибутами).

— силуэт двуглавого орла с мечом в одной лапе и крылатой гренадой в другой, на груди орла — щит с Георгием Победоносцем (по сути, это герб Вооруженных сил России, только с другими атрибутами). Большая эмблема, она же герб — изображение малой эмблемы в голубом шаре, который обрамлен дубовым венком золотого цвета. Венчает эмблему герб Вооруженных сил.

Существуют также нашивка ВДВ — флаг России вверху и средняя эмблема ВДВ внизу — и петличный знак ВДВ, представляющий собой изображение парашюта и самолетов с флага.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Голубые береты и тельняшки

Еще один узнаваемый символ Воздушно-десантных войск — голубые береты и тельняшки, которые появились при легендарном командующем Василии Маргелове. В приказе министра обороны СССР от 1969 года установили летнюю повседневную форму ВДВ:

Берет голубого цвета, летний открытый хлопчатобумажный китель и брюки защитного цвета в сапоги, сапоги, снаряжение

из приказа министра СССР Андрея Гречко

Название «Войска дяди Васи»

Хотя первым командующим ВДВ как отдельного рода войск был Василий Глазунов, легендой и символом Воздушно-десантных войск стал Герой Советского Союза Василий Маргелов. Он возглавлял ВДВ с 1954 по 1979 год (с перерывом в 1960-м) и превратил их в элиту армии.

Именно благодаря Маргелову ВДВ обрели свою узнаваемую форму — голубые береты и тельняшки. Но главное — при нем десантные войска стали одними из самых мобильных, получили новейшие оружие, броню, технику. Именно Маргелов разработал концепцию роли и места ВДВ в структуре Вооруженных сил. А еще под его руководством в 1973 году впервые в мире провели рискованную операцию — десантирование боевой машины с экипажем внутри. Сегодня для десантников это обычное дело.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Практически все ключевые тактические разработки современных ВДВ — это наследие Маргелова, — отмечал в беседе с «Лентой.ру» историк Иван Сухов. — Его вклад в развитие десантных войск невозможно переоценить».

За свои заслуги и харизматичность Маргелов получил среди десантников уважительное прозвище Дядя Вася. А со временем и сами ВДВ в неформальном общении стали называть «Войсками дяди Васи» — как дань уважения легендарному командующему

Девиз и гимн ВДВ

Считается, что девиз «Никто, кроме нас» — это фраза командира разведывательно-диверсионного отряда Ивана Старчака, впервые произнесенная в 1941 году, когда десантники героически сражались против немцев, наступающих на Москву.

Гимн ВДВ более современный: первый вариант текста песни «Синева» в 1970 году написал старший лейтенант Юрий Алехин. Позднее его переписал бард Сергей Ильев. В 1973-м именно ко Дню ВДВ песню впервые исполнили на сцене — в гарнизонном Доме офицеров под Витебском. А в 1980-х композиция добралась до телеэкранов и магнитофонов.

Традиции Дня ВДВ

Официальные

Автопробеги

В День ВДВ в городах России проводят автопробеги с флагами Воздушно-десантных войск. Как правило, организовывают такие мероприятия общества ветеранов.

Посещение храма

2 августа десантники устраивают крестный ход по улице Ильинке в центре Москвы — от храма Илии Пророка к Лобному месту на Красной площади. В 2022 году в молебне даже приняло участие командование ВДВ.

Возложение цветов

Неотъемлемая традиция Дня ВДВ — возложение цветов на могилы сослуживцев и героев-десантников. Например, в Москве цветы приносят к памятнику воинам 6-й роты на площади Суворова и могиле Маргелова, в Санкт-Петербурге — к памятнику Маргелова. В некоторых населенных пунктах цветы возлагают к братским могилам и монументам героев-десантников.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Неофициальные

На День ВДВ десантники встречаются с сослуживцами, купаются в фонтанах, участвуют в автопробегах и просто вспоминают армейские будни. В этот день принято надевать голубой берет и тельняшку.

А еще 2 августа десантники вывешивают на окнах домов флаги: кроме парашюта и самолетов там часто изображают портрет Василия Маргелова и девиз ВДВ — «Никто, кроме нас».

Купание в фонтанах

Купание в фонтанах на 2 августа — пожалуй, одна из самых знаменитых традиций военных праздников. Откуда она взялась, никто точно не знает.

По одной версии, десантники устраивают заплыв в честь Ильина дня. Этот православный праздник тоже отмечают 2 августа, а пророк Илия считается покровителем Воздушно-десантных войск. Чтобы отдать дань святому, у военных было принято умываться родниковой водой, а в годы Великой Отечественной стали окунаться в водоем полностью. Спустя годы этот обычай трансформировался в купание в фонтане.

По другой версии, в воде фонтанов отражается небо: купаясь в ней, десантники выражают свою любовь к этой стихии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поедание арбузов

Еще один обычай появился у Дня ВДВ в 1990-е — на праздник принято есть арбуз. Считается, что таким образом 2 августа отмечали вернувшиеся из Афганистана солдаты. Но есть и более простое объяснение: арбузы поспевают как раз в начале августа.

Идеи для подарка на День ВДВ

Футболка или тельняшка с символикой ВДВ;

берцы или стильные ботинки;

ремень с пряжкой ВДВ — с гравировкой или символикой;

флаг ВДВ или вымпел — для дома, машины или дачи;

кружка или фляга с надписью «Никто, кроме нас!»;

нож с символикой ВДВ — складной или тактический;

книга о ВДВ: историческая литература или воспоминания ветеранов;

экшен-камера — если десантник любит экстремальные виды спорта;

билет на прыжок с парашютом — для тех, кто хочет вспомнить былые времена;

термос или кружка с подогревом;

мультитул;

армейские часы (Casio G-Shock, Garmin или аналоги);

бутылка хорошего коньяка или водки в тематической упаковке.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поздравления с Днем ВДВ