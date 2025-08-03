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18:09, 3 августа 2025Бывший СССР

Реформы в ВСУ объяснили желанием Сырского помочь друзьям

ТАСС: Реформы в ВСУ направлены лишь на трудоустройство приближенных Сырского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Реформы, проводимые в Вооруженных силах Украины (ВСУ), направлены на трудоустройство друзей главнокомандующего украинской армией Александра Сырского на тыловые должности. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник ведомства уточнил, что речь идет о дополнении армейских корпусов (АК) в ВСУ группировками войск (ГрВ). По его словам, офицеры ГрВ станут «связующим звеном» с АК. Это создаст десятки новых «генеральских» и «полковничьих» должностей.

«В ближайшее время в ВСУ выстроится следующая иерархия: генштаб — оперативное командование — ГрВ — АК — бригада. (...) Появление АК и другие реформы Сырского направлены лишь на трудоустройство приближенных главкома на тыловые должности», — объяснил представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали реформу по ударам украинских беспилотников вглубь России. В ВСУ предлагалось внедрить «12 слоев влияния» на фронте на оперативном уровне для данных целей.

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