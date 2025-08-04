40-летний мужчина женился на 13-летней школьнице и попал за решетку

В Индии 13-летнюю девочку спасли от брака с 40-летним мужчиной

В Индии предотвратили незаконный брак 13-летней девочки с 40-летним мужчиной. Об этом сообщает NDTV.

В мае в штате Телангана девочку-восьмиклассницу выдали замуж. Об этом стало известно после того, как она рассказала о случившемся школьной учительнице. Полиция задержала мужа — Шриниваса Гоуда, — а также мать несовершеннолетней, священнослужителя, проводившего обряд, и посредника, организовавшего свадьбу.

«Если подтвердится, что девочку принуждали к интимным отношениям, мужчине грозит обвинение по закону о защите детей от сексуальных преступлений», — заявил офицер по защите прав детей Правин Кумар. В настоящее время пострадавшая находится в кризисном центре, где с ней работают психологи. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы по закону о запрете детских браков.

По данным властей, это уже 44-й случай детских браков в штате с начала года. Часто такие союзы заключаются не из-за бедности, а из-за страха родителей, что дочери сбегут с возлюбленными.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выпускница школы вышла замуж за учителя, который старше ее на 21 год. Девушка рассказала, что родители восприняли ее нового избранника спокойно, поскольку тоже имеют значительную разницу в возрасте — 15 лет.