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07:30, 3 июня 2024Из жизни

Российская выпускница школы вышла замуж за своего 39-летнего учителя

В Санкт-Петербурге выпускница школы вышла замуж за учителя старше ее на 21 год

Фото: PxHere

В Санкт-Петербурге выпускница школы вышла замуж за учителя, который старше ее на 21 год. Об их отношениях она рассказала в своем аккаунте TikTok.

Когда Катерина Басова выпускалась из 11 класса, ей было 18 лет. Тогда она решила пригласить на последний вальс учителя информатики Александра, который преподавал у нее с 10 класса. По словам девушки, она не училась у него в детском возрасте, поэтому не относилась к нему как к родительской фигуре. Это помогло паре завязать отношения. Сейчас Катерина и Александр состоят в браке.

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Девушка рассказала, что родители восприняли ее нового избранника спокойно. «Мой отец старше матери на 15 лет», — объяснила она. Кроме того, они посчитали выбор дочери осознанным. Отношения с ровесником, которые были у Катерины до того, закончились из-за необоснованной ревности бойфренда. «Родители сделали вывод, что мне есть, с чем сравнить», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на женщине младше его на 34 года и нашел в этом браке свое счастье. Пара вместе уже девять лет, за все это время они ни разу по-настоящему не ругались.

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      Юлия Юткина
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