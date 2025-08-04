Алаудинов выложил пост о работе на Украину рассказавшего о пьяном дебоше чеченца Дивнича

Глава «Ахмата» Алаудинов выложил пост о работе общественника Дивнича на СБУ

Общественник и спортсмен Максим Дивнич, рассказавший о пьяном дебоше военнослужащего-чеченца, вольно или невольно работает на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в публикации канала «Мурчелло Кремля», выложенной главой спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым в Telegram.

Автор поста (предположительно, эмигрантка из Латвии София Васильевская), которым поделился Алаудинов, заявил, что Дивнич, «обвесившись крестами и пафосно, глаголья молитвы, лезет в политику» (орфография сохранена) и должен понимать, что провоцирует выгодный Украине межконфессиональный конфликт в России.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

«Дивничу, возможно, еще и заплатили за его позицию, потому что он наотрез не собирается извиняться», — говорится в выложенном Алаудиновым посте.

Российские военкоры, военблогеры и общественники указывали на недопустимое поведение Апти Алаудинова в конфликте с Дивничем, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в вооруженных силах.

Генерал-лейтенант Алаудинов нередко комментирует происшествия, в которых были замешаны выходцы из Чечни или мусульмане. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.