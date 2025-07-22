«Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем

Военкор Котенок осудил главу «Ахмата» Алаудинова за травлю бойца Дивнича

Российские военблогеры, военкоры и общественники осудили главу спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова за нападки на бойца ММА и соратника «Русской общины» Максима Дивнича, рассказавшего о непристойном поведении чеченского военного в бассейне в Луганской народной республике (ЛНР). Алаудинову напомнили, что в системе Минобороны он занимает должность замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ), то есть должен уделять внимание миру, согласию и воспитанию в Вооруженных силах. Кроме того, Алаудинову указали на правоту Дивнича и предложили подумать об истинном значении словосочетания «разжигание межнациональной розни».

Алаудинова обвинили в продвижении интересов чеченцев

Военный корреспондент Юрий Котенок напомнил подписчикам, что замначальника ГВПУ Алаудинов неоднократно «влезал» в бытовые конфликты, в которых были замешаны чеченцы, и выступал на их стороне. «Лоббирование узконациональных интересов на такой должности недопустимо», — указал Алаудинову журналист. Также Котенок отметил, что недопустима и попытка свести недовольство поведением чеченцев в тыловых районов к межнациональной розни.

Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию и право вести себя по-свински — так, как хочется, в любом русском городе Юрий Котенок военкор

Максим Дивнич. Кадр: Telegram-канал Максима Дивнича

Военкор призвал извиниться всех, кто замешан в травле Дивнича. На недостойное генерала поведение Алаудинову указал и участник спецоперации, ветеран пророссийского движения Донбасса Павел Губарев. Он заявил, что, публикуя в блоге нападки на Дивнича, Алаудинов дискредитирует себя как высшего офицера.

Реакцию на скандал из-за чеченца сравнили с истерикой

Ветеран спецоперации и военблогер Илья Янсен порассуждал об особом положении выходцев из Чечни и о том, что их статус-кво начал «ломаться» после того, как россияне начали реагировать на их поведение.

«Это — фактически истерика. Поэтому [появились] 20 постов за два дня про общественника, который дал отпор отморозку в Луганске», — отметил он.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Разжигание розни увидели в действиях самого чеченского военного

Общественница и член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что обвинения Максима Дивнича в разжигании межнациональной розни безосновательны, так как именно чеченский боец, как и другие фигуранты громких скандалов с участием выходцев из Чечни, кичился своей национальностью.

По словам Ахмедовой, выходцы из Чечни часто уходят от ответственности за хулиганские действия или даже преступления, а после «записывают сторис откуда-нибудь из Грозного», где рассказывают, что «у них "все по кайфу"». «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни. Потому что у людей вполне естественно возникает раздражение и даже злость на такое поведение», — отметила она.

Разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание Марина Ахмедова член СПЧ

В каких еще скандалах участвовал Алаудинов

Генерал-лейтенант Алаудинов нередко комментирует происшествия, в которых были замешаны выходцы из Чечни или мусульмане. Зачастую он использует оскорбления в адрес своих оппонентов или заочных собеседников.

Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе.

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и ЛГБТ-шником (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.

Комментируя драку с участием пристававших к девушкам чеченцев, Алаудинов обвинил в конфликте самих россиянок, а пытавшегося познакомиться с ними в кафе чеченца назвал «примерным семьянином».