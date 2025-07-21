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17:59, 21 июля 2025Россия

Участник СВО указал на недостойное генерала поведение командира «Ахмата» Алаудинова

Экс-народный губернатор Донбасса Губарев: Алаудинов устроил травлю Дивнича
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» и замглавы Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов устроил травлю спортсмена Макса Дивнича и ведет себя недостойным генерала образом. На это указал в Telegram участник СВО, экс-народный губернатор Донбасса и сооснователь движения «Новороссия» Павел Губарев.

Так Губарев высказался о скандале, который возник после того, как Дивнич осветил хулиганское поведение военного из Чечни, который в пьяном виде приставал в Луганске к замужним женщинам и пытался устроить драку.

По словам Губарева, «настоящие генералы» не ведут себя так, как Алаудинов. «Вы, (...) Апти Аронович, в своем Telegram-канале устроили настоящую травлю Макса. Вы репостите материалы, которые являютcя уничижительными (...) Такие действия дискредитируют вас как генерала», — написал в блоге боец СВО.

ЖЗЛ

Ветеран русского движения Донбасса призвал Алаудинова убрать «руки прочь» от Дивнича и вести себя правильно, так как рассказавший о ситуации с чеченским военным спортсмен никак не оскорбил ни самого Алаудинова, ни «Ахмат».

Как сообщалось ранее, чеченский военный угрожал окружающим «Ахматом», из-за чего Дивнич потребовал реакции от командира подразделения. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к спецназу и уже отправлен на передовую. Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга.

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