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17:30, 4 августа 2025Бывший СССР

Ермак призвал ввести санкции против «Росатома», «Роскосмоса» и Газпромбанка

Ермак призвал ввести санкции против российских госкорпораций и банков
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ввести санкции против российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», а также против Газпромбанка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Частичное отключение банков от SWIFT в 2022 году было лишь первым шагом. Газпромбанк до сих пор работает и является главным каналом для торговли энергоносителями и товарами двойного назначения. Он и любые меньшие банки-посредники должны быть отключены», — написал Ермак.

Он обвинил «Росатом» и «Роскосмос» в обеспечении работы Запорожской АЭС, разработки ядерного оружия и предоставлении спутниковых данных для вооружения ВС России.

Ранее The Financial Times (FT) сообщило, что Андрей Ермак вызывает раздражение у обеих партий США. По словам собеседника издания, глава офиса украинского лидера «не генерирует никаких креативных идей» и склонен «все сводить к себе». Ермака также уличили в том, что он пытается повлиять на принятие решений даже в тех случаях, когда это может нанести вред Украине и президенту страны Владимиру Зеленскому.

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