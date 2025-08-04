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15:49, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

Журналист Кушанашвили заявил, что не удивлен популярности Кадышевой у молодежи
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал популярность певицы Надежды Кадышевой у молодежи. В беседе с KP.RU он объяснил феномен артистки.

Журналист заявил, что не удивлен популярности Кадышевой у молодежи. По его словам, у артистки яркий образ и хорошие песни. «Для молодых, 20-летних это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», — высказался Кушанашвили, говоря о певице.

Телеведущий также назвал ироничным тот факт, что у Кадышевой, которую некоторые считают образцовой певицей для молодого поколения, в одной из самых популярных песен есть строчка «Нелюбимые с нелюбимыми».

Ранее отношение к феномену певицы раскрыла журналистка Ксения Собчак. Она подчеркнула, что считает популярность Кадышевой случайностью, а также посоветовала артистке поднимать цены на корпоративы, пока есть востребованность.

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