Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:23, 4 августа 2025Из жизни

Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

Daily Mail: В США пес по кличке Бодхи спас хозяев от пумы ценой своей жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В американском штате Колорадо пес спас хозяев от агрессивной пумы ценой своей жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение дикой кошки произошло в пятницу, 25 июля, в городе Боулдер. Таулере и Арроне Аппель гуляли со своим псом по кличке Бодхи вечером. По словам американцев, буквально через три минуты после начала прогулки из темноты появилась пума.

Агрессивный зверь набросился на Бодхи, которого Арроне все еще держал на поводке, и потащил его в сторону. «Я держал в руках поводок, наблюдая за всем этим, и кричал. А она побежала с псом в пасти», — рассказал мужчина. Американец уверен, что Бодхи спас ему жизнь, потому что, если бы пса не было, то пума набросилась бы на него и жену.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В полиции заявили, что нападения пум в этом районе случаются крайне редко. Тем не менее там призвали жителей быть особенно осторожными, так как дикую кошку заметили на следующий день недалеко от места нападения на Бодхи. Власти приняли решение поймать пуму и переместить подальше от жилья, однако пока сделать этого не удалось.

Ранее сообщалось, что в США пума укусила четырехлетнего ребенка в знаменитом национальном парке «Олимпик» в штате Вашингтон. Дикая кошка набросилась на ребенка, который вместе с родителями шел по туристической тропе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости