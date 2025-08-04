Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

Daily Mail: В США пес по кличке Бодхи спас хозяев от пумы ценой своей жизни

В американском штате Колорадо пес спас хозяев от агрессивной пумы ценой своей жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение дикой кошки произошло в пятницу, 25 июля, в городе Боулдер. Таулере и Арроне Аппель гуляли со своим псом по кличке Бодхи вечером. По словам американцев, буквально через три минуты после начала прогулки из темноты появилась пума.

Агрессивный зверь набросился на Бодхи, которого Арроне все еще держал на поводке, и потащил его в сторону. «Я держал в руках поводок, наблюдая за всем этим, и кричал. А она побежала с псом в пасти», — рассказал мужчина. Американец уверен, что Бодхи спас ему жизнь, потому что, если бы пса не было, то пума набросилась бы на него и жену.

В полиции заявили, что нападения пум в этом районе случаются крайне редко. Тем не менее там призвали жителей быть особенно осторожными, так как дикую кошку заметили на следующий день недалеко от места нападения на Бодхи. Власти приняли решение поймать пуму и переместить подальше от жилья, однако пока сделать этого не удалось.

Ранее сообщалось, что в США пума укусила четырехлетнего ребенка в знаменитом национальном парке «Олимпик» в штате Вашингтон. Дикая кошка набросилась на ребенка, который вместе с родителями шел по туристической тропе.

