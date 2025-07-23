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14:02, 23 июля 2025Из жизни

Пума набросилась на четырехлетнего ребенка

ABC News: В США пума укусила четырехлетнего ребенка в парке Олимпик
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В США пума укусила четырехлетнего ребенка в знаменитом национальном парке «Олимпик» в штате Вашингтон. Об этом сообщает ABC News.

Нападение произошло днем в воскресенье, 20 июля, недалеко от хребта Харрикейн-Ридж. Дикая кошка набросилась на ребенка, когда он вместе с родителями шел по туристической тропе. Пострадавшего доставили на вертолете в клинику Сиэтла. Других подробностей администрация парка не разглашает по просьбе семьи.

Рейнджеры сразу же начали поиски агрессивного животного и вскоре обнаружили его. Пума была известна биологам парка, на ней был специальный ошейник. Кошку успешно изловили. «В настоящий момент угрозы для посетителей парка нет», — сообщили в администрации.

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Национальный парк «Олимпик» был открыт в 1938 году. Там обитает 15 эндемичных видов животных. Ежегодно парк посещают более трех миллионов человек.

Ранее в американском штате Калифорния пума напала на сотрудника детского лагеря. Агрессивное животное удалось выследить по горячим следам.

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