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11:35, 4 августа 2025Забота о себе

Плохую гигиену полости рта связали с опасным заболеванием

Онколог Павар предупредил о раке головы и шеи из-за плохой гигиены полости рта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Онколог Прашант Павар заявил, что рак головы и шеи последнее время все чаще диагностируется у некурящих людей. В беседе с изданием Urgente24 он связал эту опасную тенденцию с тремя причинами.

Павар заявил, что рак головы и шеи может возникнуть из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), хотя не все его типы приводят к этому онкологическому заболеванию. Кроме того, среди факторов риска врач выделил загрязнение воздуха. Он предупредил, что вероятность развития опасной патологии выше и при плохой гигиене полости рта.

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Тем временем эксперты из Американского онкологического общества рассказали, что этот тип рака проявляется болью в горле, которая не проходит на протяжении долгого времени, дискомфортом при глотании, язвами во рту, белыми пятнами на языке и миндалинах, изменением голоса, неожиданной потерей веса, а также проблемами с движением языка и жеванием.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил, что рак простаты является коварным. Дело в том, что, по его словам, это заболевание на начальных стадиях никак себя не проявляет.

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