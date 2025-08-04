Подростки прогулялись по центру российского города с флагом США и попали на видео

Подростки прогулялись по улицам Белгорода с флагом США. Ситуация попала на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Жесть Белгород».
«Вчера (в воскресенье, 3 августа — прим. «Ленты.ру») два подростка разгуливали с американским флагом», — говорится в публикации.
Как утверждает автор ролика, кадры были сняты в центре российского города. На них видно, как две школьницы в черной одежде развернули флаг США шириной примерно один метр и пронесли его по улице. Других подробностей произошедшего не приводится.
Ранее сообщалось, что подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Их задержали.