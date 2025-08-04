Принято решение по изнасиловавшим российскую девочку мигрантам

Семью мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, вышлют из РФ

Мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, депортируют из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компетентными органами принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении российского гражданства одного из родителей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несколько детей нелегальных мигрантов в возрасте 9 и 11 лет совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. После чего их поместили в центр содержания несовершеннолетних. Родителей задержали они привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Ранее сообщалось, что в российском городе дети нелегальных мигрантов надругались над малолетней девочкой.