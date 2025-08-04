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16:23, 4 августа 2025Силовые структуры

Принято решение по изнасиловавшим российскую девочку мигрантам

Семью мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, вышлют из РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, депортируют из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компетентными органами принято решение об их депортации, а также инициирован вопрос о лишении российского гражданства одного из родителей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несколько детей нелегальных мигрантов в возрасте 9 и 11 лет совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. После чего их поместили в центр содержания несовершеннолетних. Родителей задержали они привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Ранее сообщалось, что в российском городе дети нелегальных мигрантов надругались над малолетней девочкой.

ЖЗЛ
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