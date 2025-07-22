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15:09, 22 июля 2025Силовые структуры

В российском городе дети нелегальных мигрантов надругались над малолетней девочкой

В Калужской области сообщили о надругательстве детей мигрантов над ребенком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Под Калугой дети мигрантов надругались над малолетней девочкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам главы области, нарушители являются детьми нелегально находящихся на территории России мигрантов в возрасте 9 и 11 лет. Они совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. Всех поместили в центр содержания несовершеннолетних.

Родителей также задержали, по факту случившегося ведется следствие.

«Позиция была и остается принципиальной — приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать», — написал Шапша.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий одну категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку и истории России.

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