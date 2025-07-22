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14:03, 22 июля 2025Россия

Госдума освободила категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку

ГД освободила работающих по квоте кабмина мигрантов от сдачи теста по русскому
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Госдума (ГД) приняла в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий одну категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку и истории России. Речь идет о квалифицированных иностранных специалистах, работающих по квоте, передает ТАСС.

В этот перечень не входят водители, продавцы и медицинские работники — они будут обязаны проходить тест на знание русского языка. Комментируя принятие решения, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «обращение Госдумы правительство услышало».

Вместе с тем закон увеличивает с 30 до 90 дней срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования на знание языка. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мера необходима для «обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации иностранных граждан».

Ранее в Госдуме раскритиковали принятый во втором чтении проект закона, согласно которому приезжие врачи и водители могли быть освобождены от сдачи экзамена по русскому языку. Володин заявлял, что такая возможность откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык.

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