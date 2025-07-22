Госдума освободила категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку

ГД освободила работающих по квоте кабмина мигрантов от сдачи теста по русскому

Госдума (ГД) приняла в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий одну категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку и истории России. Речь идет о квалифицированных иностранных специалистах, работающих по квоте, передает ТАСС.

В этот перечень не входят водители, продавцы и медицинские работники — они будут обязаны проходить тест на знание русского языка. Комментируя принятие решения, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что «обращение Госдумы правительство услышало».

Вместе с тем закон увеличивает с 30 до 90 дней срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования на знание языка. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мера необходима для «обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации иностранных граждан».

Ранее в Госдуме раскритиковали принятый во втором чтении проект закона, согласно которому приезжие врачи и водители могли быть освобождены от сдачи экзамена по русскому языку. Володин заявлял, что такая возможность откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык.

