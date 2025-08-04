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17:22, 4 августа 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

ВС России уничтожили производивший БПЛА подземный цех в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили подземный цех в Лозовой Харьковской области, производивший беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в "Лозовской авторемонтный завод", который некоторое время пустовал. Но коммуникации рабочие и наличие подземных цехов соблазнили ВПК украинское и западных инвесторов. На заводе развернули бурную деятельность по сборке БПЛА», — написал он.

Как уточнил подпольщик, в момент удара на объекте находились иностранные инженеры. Помимо этого были уничтожены большая часть уже готовых беспилотников и дорогое германское оборудование, а также около десятка военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по порту Одессы. Отмечается, что после попадания там начался сильный пожар.

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