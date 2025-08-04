Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

ВС России уничтожили производивший БПЛА подземный цех в Харьковской области

Российские войска уничтожили подземный цех в Лозовой Харьковской области, производивший беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в "Лозовской авторемонтный завод", который некоторое время пустовал. Но коммуникации рабочие и наличие подземных цехов соблазнили ВПК украинское и западных инвесторов. На заводе развернули бурную деятельность по сборке БПЛА», — написал он.

Как уточнил подпольщик, в момент удара на объекте находились иностранные инженеры. Помимо этого были уничтожены большая часть уже готовых беспилотников и дорогое германское оборудование, а также около десятка военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по порту Одессы. Отмечается, что после попадания там начался сильный пожар.