Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 миллиона россиян

Мобильное приложение «Радар.НФ» для отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) скачали более миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края.
Приложение «Радар.НФ» было запущено ОНФ в августе 2023 года. С его помощью пользователи могут сообщать о замеченных БПЛА, ракетах, взрывах, подозрительных группах людей. Сигнал будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.