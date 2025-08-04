Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 миллиона россиян

Приложение «Радар.НФ» для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 миллиона россиян

Мобильное приложение «Радар.НФ» для отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) скачали более миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края.

Приложение «Радар.НФ» было запущено ОНФ в августе 2023 года. С его помощью пользователи могут сообщать о замеченных БПЛА, ракетах, взрывах, подозрительных группах людей. Сигнал будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.