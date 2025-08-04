Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:40, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Приложение для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 миллиона россиян

Приложение «Радар.НФ» для отслеживания БПЛА скачали более 1,5 миллиона россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dimitri Tymchenko / Shutterstock / Fotodom

Мобильное приложение «Радар.НФ» для отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) скачали более миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края.

Приложение «Радар.НФ» было запущено ОНФ в августе 2023 года. С его помощью пользователи могут сообщать о замеченных БПЛА, ракетах, взрывах, подозрительных группах людей. Сигнал будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    В Москве утонули машины

    Рютте призвал НАТО срочно купить оружие для Украины

    Россиянка превратила подъезд дома в свалку и вызвала гнев соседей

    Зеленский обсудил военные поставки с Нидерландами

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

    В Москве очевидцы сняли на видео полыхающий под мостом фургон

    На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской ОВА

    Создан метод раннего предсказания болезни Альцгеймера

    В Москве прошел максимум ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости