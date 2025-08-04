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13:59, 4 августа 2025Из жизни

Сотрудник музея 20 лет крал экспонаты и продал их за 5,5 миллиона рублей

В Великобритании сотрудник музея украл экспонаты на 5,5 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: chrisdorney / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудника музея сельского быта деревни Грессенхолл обвинили в краже экспонатов и их продаже на аукционах. Об этом пишет Eastern Daily Press.

Согласно проведенному расследованию, 66-летний Стивен Харрис пользовался положением, чтобы красть предметы из музейной коллекции. 20 лет он выставлял на аукционы ценные тарелки, керамические изделия, монеты и другой антиквариат. Предполагается, что все эти предметы он продал за 52 тысячи фунтов стерлингов (5,5 миллиона рублей).

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Харрис не признал свою вину. Он был освобожден под залог и теперь ожидает суда, который пройдет 26 августа.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 17 марта, были сняты все обвинения против американца, укравшего легендарные красные туфельки Дороти из голливудского фильма «Волшебник страны Оз». Он не дожил до суда и остался безнаказанным.

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