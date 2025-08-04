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14:41, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Умер известный российский звукорежиссер

Звукорежиссер Петр Пивоваров умер в возрасте 71 года
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Умер известный российский звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

Сообщается, что Пивоваров умер 1 августа, ему был 71 год. Причины смерти не называются.

Прощание с Пивоваровым состоится 6 августа в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в 10:30, сообщили в Союзе кинематографистов. В сообщении также отмечается, что звукорежиссера похоронят в городе Долгопрудном на Центральном кладбище.

Пивоваров начал карьеру на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). С августа 1991 года он работал на телевидении, в том числе на каналах «Культура» и «Русское видео», а также сотрудничал с информационным агентством РИА Новости Также занимал должность главного звукорежиссера и заместителя главного звукорежиссера на телеканале RT 17 лет — с 2005-го по 2022-ой год. Кроме того, Пивоваров участвовал в телевизионных съемках в горячих точках, таких, как Чечня и Югославия.

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