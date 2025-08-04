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01:27, 4 августа 2025Россия

В России предложили ввести новый праздничный выходной

Депутат Госдумы Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести в России новый праздничный выходной в честь Дня знаний. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной. Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми», — сказал он.

По его мнению, для многих родителей, чьи дети идут в школу, 1 сентября является важным днем. Однако начальники, подчеркнул депутат, далеко не всегда входят в положение, заставляя брать отгул за свой счет или вычитая день из отпуска.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб оценила вероятность появления выплаты родителям школьников к 1 сентября. «Сегодня на реализацию такого предложения средств в бюджете не заложено. У нас более 30 миллионов школьников, значит, соответственно, более 30 миллионов родителей, деньги требуются колоссальные», — сказала она.

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