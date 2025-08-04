В России за два месяца выявили 62 мастерские подпольных оружейников

ФСБ пресекла деятельность 62 мастерских подпольных оружейников за май-июнь

За два месяца май и июнь российские силовики обнаружили и пресекли деятельность 62 мастерских подпольных оружейников. Об этом со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает издание Регнум.

Всего из незаконного оборота силовики изъяли 268 единиц огнестрельного отечественного и иностранного оружия, а также свыше 140 килограмм взрывчатки. Задержаны 157 жителей из 51 региона России.

По данным силовиков, подозреваемые восстанавливали боевые свойства гражданского оружия и после занимались его сбытом.

Часть изъятого у оружейников арсенала показали на видео. Среди необычных экземпляров такие раритеты как пулемет «Максим», винтовка «Мосина» и пистолет «Вальтер».