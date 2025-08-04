Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 4 августа 2025Силовые структуры

Изъятые ФСБ пулемет Максима и герб нацистской Германии показали на видео

ФСБ показала изъятые у оружейников пулемет Максима и герб Третьего рейха
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ, МВД и Росгвардия провели рейд в 51-м субъекте страны и пресекли работу 157 подпольных оружейников. Изъятые у них образцы стрелкового оружия показал Telegram-канал Zvezdanews.

На видео запечатлено множество образцов короткоствольного и длинноствольного огнестрельного оружия. Среди экспонатов немецкий пистолет Вальтер, винтовка Мосина и пулемет Максима, у одного из оружейников нашли отлитый из металла герб нацистской Германии.

Ранее украшенная корабельной миной оружейная мастерская в российском городе попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Раскрыта причина смерти режиссера Шенгелаи

    Кремль анонсировал международные переговоры Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости