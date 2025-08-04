Изъятые ФСБ пулемет Максима и герб нацистской Германии показали на видео

ФСБ показала изъятые у оружейников пулемет Максима и герб Третьего рейха

ФСБ, МВД и Росгвардия провели рейд в 51-м субъекте страны и пресекли работу 157 подпольных оружейников. Изъятые у них образцы стрелкового оружия показал Telegram-канал Zvezdanews.

На видео запечатлено множество образцов короткоствольного и длинноствольного огнестрельного оружия. Среди экспонатов немецкий пистолет Вальтер, винтовка Мосина и пулемет Максима, у одного из оружейников нашли отлитый из металла герб нацистской Германии.

Ранее украшенная корабельной миной оружейная мастерская в российском городе попала на видео.