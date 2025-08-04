В российском селе соседи замуровали пожилую соседку двухметровым забором

В селе под Челябинском соседи замуровали пожилую соседку двухметровым забором

В одном из сел Челябинской области из-за продолжительного конфликта соседи запретили одной из пожилых женщин проход до ее двери, поскольку выкупили общий участок земли. На этом участке соседи стали строить двухметровый забор и предложили женщине выходить через окно. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме в селе Бродокалмак, расположенном по адресу улица Лихачева, 15 — в нем проживают четыре семьи. По словам местной жительницы Татьяны, она стала заложницей в собственной квартире, поскольку ее соседка произвела межевание земли общего пользования, включая прилегающую к входу в ее жилье территорию. «Сейчас она не дает ходить через двор и предлагает вылазить через окно вместо дверей», — пожаловалась пенсионерка.

Татьяна утверждает, что соседка оформила участок у ее квартиры в свою собственность и запрещает ей ходить по нему, при этом уточняет, что при регистрации земли не присутствовал кадастровый инженер, кроме того, схема не была согласована с соседями. «Я живу здесь по договору соцнайма с 2008 года. Сейчас соседи начали ставить двухметровый забор. Ситуация накалена до предела, здоровья и сил бороться с ними у меня уже нет, помогите справиться с проблемой», — призвала женщина. Она подчеркнула, что обращения в местную администрацию и прокуратуру результата не принесли — в обеих инстанциях приватизацию признали законной.

Ранее стало известно, что житель Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее.