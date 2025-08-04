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00:30, 4 августа 2025Россия

В Санкт-Петербурге столкнулись два катера

В Санкт-Петербурге в акватории Финского залива столкнулись два катера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге столкнулись два катера. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу в Telegram.

Предварительно, ЧП произошло в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. Отмечается, что после столкновения один из теплоходов перевернулся. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее в акватории реки Фонтанки в Петербурге столкнулись два теплохода. В результате происшествия пострадал ребенок — он травмировал ногу.

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