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06:38, 4 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла опасные для здоровья последствия анального секса

Врач Пришвина рассказала о случаях онкологии из-за интимной близости
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Анальный половой акт может сопровождаться рядом медицинских рисков, касающихся как анатомической целостности аноректальной зоны, так и инфекционной безопасности пациента, рассказала врач акушер-гинеколог Кристина Пришвина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач напомнила, что при механическом воздействии на слизистую прямой кишки возможна ее травматизация в виде острых анальных трещин, кровотечений, гематом и даже разрывов. В результате формируются рубцы, снижается эластичность тканей и возникает несостоятельность анального сфинктера, что проявляется недержанием кала или газов, предупредила она.

«Через анальный контакт значительно возрастает вероятность передачи заболеваний, в том числе ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса, герпеса и ВПЧ. Последний может приводить к формированию аногенитальных бородавок и развитию злокачественных новообразований анального канала. Кроме того, возможен перенос кишечной микрофлоры во влагалище или уретру, а это в свою очередь провоцирует бактериальные вагинозы, кольпиты и циститы», — рассказала Пришвина.

Гинеколог также добавила, что частая анальная стимуляция способна вызывать снижение тонуса мышц тазового дна и анального сфинктера. У женщин с послеродовыми изменениями, варикозным расширением вен малого таза или слабостью соединительной ткани возрастает риск развития пролапса прямой кишки и хронических расстройств дефекации, добавила врач.

Ранее сексолог Трейси Кокс перечислила красноречивые, но при этом часто игнорируемые сигналы зависимости человека от секса. Она предупредила, что на сексоголизм могут указывать многочисленные измены в прошлых и настоящих отношениях, которые оправдываются фразами наподобие «это ничего не значило».

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