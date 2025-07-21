Раскрыты способы распознать партнера-сексоголика

Сексолог Трейси Кокс перечислила красноречивые, но при этом часто игнорируемые сигналы зависимости человека от секса. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Кокс обратила внимание на то, что сексоголик — это не просто человек с чрезмерно высоким либидо. Речь идет о компульсивном поведении, которое способно разрушить даже самые крепкие отношения. По словам специалистки, для сексоголика половой контакт — это не близость, а погоня за удовольствием, поэтому он часто эмоционально отстранен во время секса, из-за чего партнер может чувствовать себя использованным.

Также Кокс предупредила, что на сексоголизм могут указывать многочисленные измены в прошлых и настоящих отношениях, которые оправдываются фразами наподобие «это ничего не значило». При этом, по ее словам, такой человек не отрывается от своего смартфона, часто меняет пароли и крайне болезненно реагирует, если гаджет оказался в руках партнера. «Многие сексоголики используют порно, секстинг или приложения для знакомств, чтобы удовлетворить свое навязчивое влечение, и они боятся, что вы об этом узнаете», — пояснила сексолог.

Другими признаками зависимости от секса она назвала чрезмерное увлечение порнографией, ложь, избегание разговоров на тему прошлых отношений и необъяснимые перепады настроения. «Сексоголики часто испытывают стыд и депрессию из-за неспособности контролировать свои желания. Они также могут чувствовать отчаяние или бессилие перед своей зависимостью», — уточнила специалистка.

Ранее Кокс дала совет молодой женщине, которая не может избавиться от воспоминаний о потрясающем сексе с бывшим. Эксперт посоветовала в этой ситуации поговорить с новым партнером и предложить ему эксперименты в постели.

