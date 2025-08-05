Банк России пересчитал нелегалов на финансовом рынке

ЦБ: Число выявленных в 2025 году финансовых пирамид выросло в России на 40 %

Число выявленных в первой половине года субъектов рынка с признаками финансовых пирамид выросло в России на 40 процентов, до 2328. Об итогах пересчета нарушителей сообщил Центробанк.

Всего в нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор в январе — июне уличил 4183 компании, проекта, индивидуальных предпринимателя. Общее их число выросло год к году на 20 процентов, но сократилось на 24 процента к июлю — декабрю 2024-го. Похожая динамика зафиксирована и в связи с финансовыми пирамидами, где за первые шесть месяцев 2024 года ЦБ выявил их в количестве 1723, а во втором — 3787.

«Продолжает увеличиваться доля мошеннических проектов, использующих криптовалюты и как способ привлечения средств пользователей, и как актив, инвестиции в который гарантируют быстрый доход», — констатируется в обзоре.

Отмечается, что более 80 процентов всех выявленных пирамид предлагали для перевода средств в проект использовать именно криптовалюты, а также, что сохранение актуальности мошеннических схем с обучающими курсами и имитацией торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. В то же время число черных кредиторов продолжает снижаться — на 54 процента к первому полугодию 2024 года, и на 8,4 процента — ко второму.

В поквартальном выражении почти все показатели по нарушениям снизились. В частности, после выявленных в январе-марте 2025 года 1638 финансовых пирамид в последующие три месяца их оказалось 690. Примерно вдвое — с 897 до 468 — сократилось и число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.