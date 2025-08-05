Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:32, 5 августа 2025Культура

Джастина Тимберлейка заподозрили в симуляции опасной болезни

Врач Макарова заподозрила певца Джастина Тимберлейка в симуляции болезни Лайма
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Врач-уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова выразила сомнения в том, что известный американский певец Джастин Тимберлейк страдает болезнью Лайма. Ее цитирует сайт «Страсти».

По словам специалиста, заявление певца о том, что из-за хронической болезни он «вяло проявился» на своем гастрольном турне, «представляется несколько фантастичным». «Может быть, Джастина недавно укусил клещ, и он действительно страдает клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, в остром периоде? Тогда его симптомы укладываются в клиническую картину. Но тогда непонятно, почему певец сразу не обратился за помощью к лучшим врачам, а продолжил изнурять себя выступлениями», — добавила она.

Врач подчеркнула, что медицина не признает существование «хронической болезни Лайма», которая могла бы вызывать отсроченные симптомы или провоцировать хроническую усталость спустя годы после заражения.

Макарова предположила, что своим заявлением певец хотел привлечь к себе внимание и снять ответственность за не очень успешное выступление.

Ранее Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма. Певец рассказал, что во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это двойные стандарты». Трамп грозит Индии санкциями из-за российской нефти. Почему в Нью-Дели не отказываются от покупки сырья?

    Запашный жестко ответил на вопрос о запрете животных в цирке

    Россиянка заявила о пропаже восьмимесячной дочери

    Микроавтобус с людьми опрокинулся в российском регионе

    В США подсчитали живущих вне среднего класса детей

    Трамп похвастался послушанием стран НАТО

    Решетова высказалась о комплексах из-за внешности словами «хотела полностью скрыть лицо»

    Загадочную ярко-фиолетовую улитку нашли на берегу

    В Совфеде приговор Гуцул назвали примером диктатуры Санду

    Стали известны новые подробности гибели комментатора Гришина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости