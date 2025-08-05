Джастина Тимберлейка заподозрили в симуляции опасной болезни

Врач Макарова заподозрила певца Джастина Тимберлейка в симуляции болезни Лайма

Врач-уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова выразила сомнения в том, что известный американский певец Джастин Тимберлейк страдает болезнью Лайма. Ее цитирует сайт «Страсти».

По словам специалиста, заявление певца о том, что из-за хронической болезни он «вяло проявился» на своем гастрольном турне, «представляется несколько фантастичным». «Может быть, Джастина недавно укусил клещ, и он действительно страдает клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, в остром периоде? Тогда его симптомы укладываются в клиническую картину. Но тогда непонятно, почему певец сразу не обратился за помощью к лучшим врачам, а продолжил изнурять себя выступлениями», — добавила она.

Врач подчеркнула, что медицина не признает существование «хронической болезни Лайма», которая могла бы вызывать отсроченные симптомы или провоцировать хроническую усталость спустя годы после заражения.

Макарова предположила, что своим заявлением певец хотел привлечь к себе внимание и снять ответственность за не очень успешное выступление.

Ранее Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма. Певец рассказал, что во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту.